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Под Москвой блекаут: под носом у Путина горит энергообъект — масштабы пожара впечатляют (фото, видео)
Полымя огня и густой черный дым, который виден в нескольких сотнях метров, поднимаются вверх.
В среду, 1 июля, под Москвой — в Люберцах — вспыхнула электроподстанция, в результате чего часть города осталась без света. Город расположен всего в 15 км от столицы РФ.
Видео и фото распространяют в Сети.
Также, по сообщениям мониторинговых каналов, у жителей города проблемы с водоснабжением. Несколько улиц остались без воды.
На обнародованных кадрах видны масштабы пожара. Полымя огня и густой черный дым, который виден в нескольких сотнях метров, поднимаются вверх.
Заметим, что в информационном пространстве РФ — тишина. Ни пропагандисты, ни официальные органы власти не комментируют масштабный пожар, возникший прямо под носом у Путина.
Атака на Россию 1 июля — что известно
Напомним, в Пензенском районе утром раздавались взрывы. Беспилотники атаковали стратегический объект ВПК России. В мониторинговых каналах сообщали о «прилетах». Из-за атаки в городе было объявлено об опасности и введен план «Ковёр». Затем Зеленский подтвердил удар по заводу, который занимается разработкой и изготовлением компонентов для ракетного вооружения.
Также взрывы раздавались в российской Уфе. Там Украина нанесла удар по НПЗ — одному из крупнейших российских производителей смазочных масел.