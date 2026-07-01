Пожар под Москвой / © соцмережі

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В среду, 1 июля, под Москвой — в Люберцах — вспыхнула электроподстанция, в результате чего часть города осталась без света. Город расположен всего в 15 км от столицы РФ.

Видео и фото распространяют в Сети.

Также, по сообщениям мониторинговых каналов, у жителей города проблемы с водоснабжением. Несколько улиц остались без воды.

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На обнародованных кадрах видны масштабы пожара. Полымя огня и густой черный дым, который виден в нескольких сотнях метров, поднимаются вверх.

Заметим, что в информационном пространстве РФ — тишина. Ни пропагандисты, ни официальные органы власти не комментируют масштабный пожар, возникший прямо под носом у Путина.

© соцмережі

© соцмережі

© соцмережі

Атака на Россию 1 июля — что известно

Напомним, в Пензенском районе утром раздавались взрывы. Беспилотники атаковали стратегический объект ВПК России. В мониторинговых каналах сообщали о «прилетах». Из-за атаки в городе было объявлено об опасности и введен план «Ковёр». Затем Зеленский подтвердил удар по заводу, который занимается разработкой и изготовлением компонентов для ракетного вооружения.

Также взрывы раздавались в российской Уфе. Там Украина нанесла удар по НПЗ — одному из крупнейших российских производителей смазочных масел.

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