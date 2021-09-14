Под наркотиками вышел на охоту: в Кировоградской области мужчина пытался задушить двух девушек и забил до смерти пенсионера

Под наркотиками вышел на охоту: в Кировоградской области мужчина пытался задушить двух девушек и забил до смерти пенсионера

За это 27-летний мужчина проведет в тюрьме всю жизнь.

В Кировоградской области мужчина, который находился в состоянии наркотического опьянения, жестоко убил пенсионера, а также пытался лишить жизни еще двух женщин. За это его приговорили к пожизненному заключению.

Об этом сообщили в Кировоградской областной прокуратуре.

Как стало известно, происшествие случилось еще в 2019 году. Тогда 27-летний мужчина под действием наркотических веществ напал на девушку и начал ее душить, в результате чего потерпевшая потеряла сознание. После чего преступник скрылся с места.

На следующий день он пошел на преступление снова: парень пытался задушить 19-летнюю девушку, однако сделать это ему помешали знакомые потерпевшей.

"Под утро, по дороге вдоль набережной Ингула, он встретил пенсионера-рыбака и проявляя агрессию, усиленную состоянием наркотического опьянения и предварительными неудачными попытками убийства, избил последнего после чего нанес ему не менее 13 ударов колюще-режущим предметом. Пострадавший погиб на месте происшествия", — рассказали в пресс-службе Кировоградской областной прокуратуры.

Впоследствии подозреваемого в преступлениях задержали и отправили под суд. В ходе разбирательств сторона обвинения смогла доказать причастность гражданина к трем эпизодам преступлений. За это суд назначил ему высшую меру пресечения. В то же время адвокат убийцы подал апелляцию.

"Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Кропивницкого апелляционного суда, приняв во внимание доводы прокурора и неопровержимые доказательства вины обвиняемого, апелляционную жалобу защитника оставила без удовлетворения, а приговор Кировского районного суда — без изменений. Прокуратура считает приговор суда законным и справедливым", — добавили в ведомстве.

Напомним, что в Старобельске Луганской области произошло двойное убийство. В преступлении подозревается 36-летний Дмитрий Федорченко, который был племянником убитой женщины и одноклассником убитого мужчины.

Новости Украины: в Житомире мужчина поджег квартиру, чтобы скрыть двойное убийство

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку