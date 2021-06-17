Под Николаевом горе-мать не лечила 2-летнего ребенка, который получил ожоги

Тревогу забили местные жители и вызвали полицию.

В Вознесеновском районе Николаевской области 2-летний ребенок вылил на себя кипяток. Мать девочки оказание медицинской помощи дочери игнорировала.

Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции Николаевской области.

К полицейского офицера Александровской общины обратились неравнодушные горожане и сообщили, что в селе Трикраты 2-летняя девочка во время обеда вылила на себя кипяток и получила ожоги грудной клетки, а мать ребенка ожоги не лечит.

Полицейский вместе с работниками службы по делам детей наведались домой к семье. Мать девочки рассказала, что дочь вылила на себя только что налитый в кружку чай.

Офицер общины вызвал скорую, врачи которой оказали первую помощь ребенку, и госпитализировали девочку в больницу, где диагностировали термический ожог грудной клетки 1-2 степени.

"За невыполнение своих родительских обязанностей по уходу за ребенком на мать девочки полицейский составил административный протокол по ч. 1 ст. 184 КУоАП", — отметили в пресс-службе полиции.

Напомним, что Кременчуге Полтавской области маленький ребенок попал в больницу. У 3-летнего мальчика ожоги тела.

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