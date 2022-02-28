Под Николаевом расстреляли "свою" машину с медикаментами из-за фейков

Глава Николаевской ОГА призвал проверять информацию.

Под Николаевом под обстрел попал микроавтобус с медикаментами. Причиной стало паническое распространение фейков. Город подготовился к защите — занял круговую оборону, людей просят не плодить дезинформацию, она может стоить жизни.

"Вчера из-за фейка погибли трое полицейских в Запорожье. Сегодня у нас стреляли в человека, который вез на бусе лекарство", — сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Пострадавший выжил.

“Городам сообщают, что по городу будут работать 30 машин полиции. Это все наши машины. Появился фейк, что машины полиции угнали, и они ездят по городу – это не так. Также появился фейк – на почты горожан поступают письма якобы от СБУ. Это неправда – людей просят не переходить по ссылкам и не оставлять личные данные”, — добавил он.

Ранее стало известно, что российские войска нанесли ракетные удары по Николаевскому международному аэропорту.