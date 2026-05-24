Под ночную атаку попали все районы Киева — количество жертв и пострадавших выросло
Россияне всю ночь атаковали Киев — количество пострадавших увеличилось. Два человека погибли.
В ночь на 24 мая российские войска в очередной раз нанесли массированный комбинированный удар по столице, применив баллистические ракеты и ударные беспилотники. Под вражеским огнем оказались все районы Киева.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
«По состоянию на 8:10 известно об одной погибшей пожилой женщине в Шевченковском районе, 34 человека пострадали, среди них два ребенка. Информация о количестве пострадавших продолжает уточняться», — говорится в сообщении.
Кроме того, зафиксированы повреждения многоквартирных и частных жилых домов, административных зданий, учебного заведения, СТО и припаркованных автомобилей.
Реакция мэра Киева Виталия Кличко
Кличко отреагировал на ночной удар по столице.
«Ужасной была ночь для Киева… Сейчас спасатели тушат пожары, разбирают завалы. Медики оказывают помощь пострадавшим.
К этому часу в результате вражеской атаки один человек погиб. Пострадали 44 человека. Из них медики госпитализировали 28 раненых, в том числе двоих детей (в состоянии средней тяжести). Трое
пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. 16 пострадавшим медики оказали помощь амбулаторно», — отметил он.
Позже Кличко уточнил, что количество погибших увеличилось до двух человек.
Ночная атака по Киеву — последние новости
В ночь на 24 мая россияне массированно атаковали Киев баллистикой и БпЛА. Падения обломков и повреждения зафиксированы во всех районах города. Более 40 локаций по всему городу получили повреждения.
Станцию метро «Лукьяновская» временно закрыли для пассажиров из-за повреждения наземного вестибюля взрывной волной, сообщили в КГГА. Под удар попал и главный офис «Укрпочты».