Под Новой Каховкой оккупанты расстреляли семью украинского патрульного: потерял родителей, жену и двоих детей — СМИ

Преступление кафиры совершили в первый день войны.

В первый день войны с Россией возле Новой Каховки оккупанты расстреляли авто с семьей, погибли пять человек, в том числе двое детей.

Об этом тогда говорил мэр города Владимир Коваленко в прямом эфире "Украина 24".

"Автомобиль переезжал через Каховскую ГЭС. Они не остановились по требованию и автомобиль полностью расстреляли", – сказал мэр.

Как пишет Zaxid.net, в результате этого ужасного преступления россиян потерял всю семью украинский патрульный. В машине находились его родители, жена и двое детей. Об этом изданию рассказал брат полицейского. Сам правоохранитель был на службе, поэтому за его женой с детьми в Херсон приехал его отец и отвез в село возле Новой Каховки.

Я слышал. Как мама начала кричать, что здесь дети, и как так можно. Я слышал, как громко плакал малыш Ванька. А потом я услышал выстрелы, после этого была тишина, а потом снова выстрелы. Было три очереди. Я понял, что их просто добивали", — рассказал брат правоохранителя о гибели своих родителей, братской и племянников.

По информации издания, трое взрослых погибли на месте. Когда россияне отошли, то к машине подбежали люди и увидевшие, что дети были еще живы. Однако дети скончались и в больнице.

Официально полиция об этой трагедии не сообщала.