Под обломками здания обнаружили фрагменты тел: в ОВА рассказали последние новости о ракетном ударе по Днепру

Атака РФ унесла жизни не менее двух человек.

На месте ракетного удара по Днепру, нанесенному армией Российской Федерации 26 мая, продолжаются поисковые работы, разобрано 90% завалов. Пострадали 32 человека, 13 – в больнице. Пятеро находятся в тяжелом состоянии. Два человека погибли.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Три человека, которые могли быть в здании в момент "прилета", остаются пропавшими без вести. Впрочем, спасатели обнаружили под завалами фрагменты тел. Работают эксперты-криминалисты, добавил глава ОВА.

"Сколько жизней уже осквернила кровавая агрессия "соседей". Они не останавливаются ни перед чем. Каждый день продолжают совершать свои преступления против мирных жителей", — подчеркнул Лысак.

Ракетный удар по Днепру 26 мая

Напомним, 26 мая российская армия нанесла ракетный удар по Днепру. оккупанты попали по медучреждению. Кроме того, пострадали строения рядом. В частности, ветеринарная клиника.

Сначала было известно об одном погибшем мужчине, который проходил мимо с местом "прилета". Впоследствии под обломками здания обнаружили еще одну жертву. Среди пострадавших двое детей.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередную атаку РФ. По его словам, российские террористы еще раз подтверждают свой статус борцов со всем гуманным и честным.

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