Под обстрелом в Харькове оказался Новобаварский район: попадание в жилой дом

Стали известны первые подробности нового обстрела в Харькове.
Об этом в Telegram-канале сообщил мер Харькова Игорь Терехов.
«Под обстрелом Новобаварский район. Попадание в жилой дом. О пострадавших и разрушениях на сейчас информации нет», - говорится в сообщении.
Напомним, что РФ атаковала ракетами Днепропетровщину, Харьковщину и Кременчуг. В результате атаки часть областей Украины осталась без электричества.
В Харькове РФ ракетами попала в ТЭЦ. В результате обстрела в Харькове погиб по меньшей мере один человек.