Под обстрелом в Харькове оказался Новобаварский район: попадание в жилой дом

Об этом в Telegram-канале сообщил мер Харькова Игорь Терехов.

«Под обстрелом Новобаварский район. Попадание в жилой дом. О пострадавших и разрушениях на сейчас информации нет», - говорится в сообщении.

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Напомним, что РФ атаковала ракетами Днепропетровщину, Харьковщину и Кременчуг. В результате атаки часть областей Украины осталась без электричества.

В Харькове РФ ракетами попала в ТЭЦ. В результате обстрела в Харькове погиб по меньшей мере один человек.

В результате обстрела Харькова погиб один человек