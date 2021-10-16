Под Одессой хозяева оставили на улице лабрадора с парализованными конечностями

Под Одессой хозяева оставили на улице лабрадора с парализованными конечностями

Собаку привели на усыпление, но врач отказался это сделать.

Жители Подольска Одесской области обнаружили лабрадора, который был привязан неподалеку от ветеринарной клиники. Оказалось, что хозяева домашнего любимца приводили его на усыпление, а когда врач отказался проводить операцию, собаку просто оставили на улице.

Об этом в Facebook сообщила зоо-активистка Людмила Мельниченко.

По словам женщины, двухлетнего лабрадора сбила машина, в результате чего у него парализовало заднюю часть тела, поэтому животное сможет передвигаться только с помощью коляски.

Людмила также сообщила, что собаку отвезли в одесскую клинику на осмотр, по итогам которого будет понятно, насколько сильно пострадало животное.

Напомним, в Ивано-Франковске собаку завязали в два пакета и выбросили на свалку.

В Харькове пес покусал мужчину

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку