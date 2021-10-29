Под Одессой мальчик напоролся штырями забора: стало известно, как все произошло

Под Одессой мальчик напоролся штырями забора: стало известно, как все произошло

Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

Несовершеннолетнего жителя села Корсунцы, наткнувшегося на острый забор, прооперировали. Сейчас он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Ребенка спасли и направили в больницу – у него диагностировали колотую рану живота. Как выяснилось, мальчик играл у дома с товарищами в футбол. Он перелез через забор за мячом, поскользнулся и упал на острие, отметили в полиции.

Напомним, в Одесской области спасли мальчика, наткнувшегося на металлический прут забора. Односельчане вызвали на место спасателей со специальным инструментом. Чтобы вызволить ребенка, чрезвычайным пришлось вырезать кусок частокола. Госпитализировать потерпевшего пришлось вместе с фрагментом забора. Вытаскивать прут на месте не рискнули – у него была верхушка, похожая на наконечник стрелы.

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