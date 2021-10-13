Под Одессой местный житель обнаружил в выгребной яме дома, который сдавал в аренду, порезанное тело неизвестного мужчины

Под Одессой местный житель обнаружил в выгребной яме дома, который сдавал в аренду, порезанное тело неизвестного мужчины

Владелец жилья вызвал правоохранителей.

Под Одессой местный житель нашел в выгребной яме дома, который сдавал в аренду, порезанное тело неизвестного мужчины. Сейчас полиция устанавливает его личность и разыскивает убийцу.

Об этом сообщает "Думская".

Происшествие произошло в селе Кучурган Раздельнянского района Одесской области. Мужчина, который сдавал свой дом в аренду на улице Мира, посетил своего квартиранта. Последнего дома не оказалось, а когда арендодатель зашел в дом, увидел следы крови на стенах и полу.

Далее он прошелся подворьем и обнаружил ужасную находку — порезанное тело неизвестного мужчины в выгребной яме.

Придя в себя, хозяин вызвал полицию. Правоохранители установили, что погибший скончался от ножевых ранений. Его личность пока не установлена, но известно, что в последнее время он проживал в этом доме вместе с квартирантом, которого сейчас разыскивают по подозрению в убийстве.

Напомним, что в селе Манченки Харьковской области в выгребной яме возле собственного дома нашли тело 61-летней местной жительницы. Женщина до выхода на пенсию работала фельдшером.

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