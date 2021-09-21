Под Одессой мужчина обнаружил в своем дворе самого ядовитого в мире паука (фото)

Под Одессой мужчина обнаружил в своем дворе самого ядовитого в мире паука (фото)

Яд этого паука в 15 раз сильнее яда гремучей змеи.

В Измаиле под Одессой мужчина обнаружил в своем дворе каракурта — одного из наиболее ядовитых пауков в мире. Тарас Демидович отметил, что насекомое он нашел, когда собирал насос от бассейна.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Также читайте В Австралии миллионы пауков сплели километры паутины: оккупировали целый штат

"Собираю насос от бассейна и тут такой красавец. Каракурт — ядовитый паук. Его яд в 15 раз сильнее яда гремучей змеи и смертельный даже для таких крупных животных, как верблюды и лошади. У кого частные дома, будьте осторожны", — написал он.

Каракурт - один из самых опасных видов пауков рода Черных вдов. Укус его в 50 раз ядовитее, чем укус тарантула. Смертность от его укуса, по подсчетам ученых, составляет примерно 4%, а яд в 15 раз сильнее яда гремучей змеи.

Селятся каракурты в местах, где растут сорняки, для жилья плетут гнездо из паутины, прикрепляя его к траве. Пауки каракурты распространены на юге Украины, возле Азовского моря.

Если вас укусил паук и вы не знаете, безопасный ли он, то:

• по возможности сфотографируйте насекомое, это поможет его идентифицировать, если у вас возникнут симптoмы интокcикации отравой;

• промойте рaну водой и приложите лед;

• если за час все последствия укуса — боль, жжение, покраснение, отек не уменьшились — обращайтесь к доктору.

Если вы заметили паука на себе:

• не бейте его,

• сбросьте на землю рукой, обмотанной тканью, или попросите об этом кого-то рядом.

В Кирилловке нашествие пауков: туристы публикуют видео, что поражают

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку