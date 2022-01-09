Под Одессой мужчина пришел под военкомат с флагом СССР и угрожал дойти с ним до Берлина

Флаг забрали, а мужчину задержали.

В Измаиле Одесской области мужчина, "вооружившись" флагом с запретной символикой, пришел под военкомат и угрожал дойти с ним до Берлина.

Об этом сообщает "Думская".

Вчера, 8 января, мужчина с флагом СССР пришел под здание военкомата в Измаиле, угрожая дойти с ним до Берлина.

Очевидцы вызвали полицию, и правоохранители прервали проход любителя запретной символики.

Им оказался 44-летний безработный местный житель, который неоднократно привлекался к административной ответственности и уголовной за хранение наркотиков.

"Знамя изъяли, гражданина опросили и отпустили под личное обязательство. В настоящее время решается вопрос о внесении в ЕРДР сведений по ч.1 ст. 436-1 УК Украины — за публичное использование символики коммунистического и других тоталитарных режимов", — сообщили в полиции.

Напомним, что в Запорожье на скоростном участке в промышленном районе города нетрезвая девушка за рулем снесла электросопротивление.

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