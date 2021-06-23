Под Одессой на берег выбросило тысячи мертвых креветок: в чем причина

Экологи говорят, что причиной мора креветок может буть загрязненность воды.

Под Одессой на берег Хаджибеевского лимана выбросило тысячи мертвых креветок. Побережье буквально устлано трупами морских раков.

Об этом сообщают в Одессе INFO.

В некоторых местах слой креветок достигает 15 сантиметров.

По словам научного сотрудника Института морской биологии Евгения Соколова, причин мора креветки в лимане может быть много. Это могло произойти из-за резкого повышения температуры или из-за загрязнения воды после недавних ливней.

Напомним, что в Тернопольской области произошел массовый мор рыбы. Полиция открыла уголовное производство.

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