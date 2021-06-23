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Под Одессой на берег выбросило тысячи мертвых креветок: в чем причина

Под Одессой на берег выбросило тысячи мертвых креветок: в чем причина

Фото: facebook.com/odrp.darg

Экологи говорят, что причиной мора креветок может буть загрязненность воды.

Под Одессой на берег Хаджибеевского лимана выбросило тысячи мертвых креветок. Побережье буквально устлано трупами морских раков.

Об этом сообщают в Одессе INFO.

В некоторых местах слой креветок достигает 15 сантиметров.

По словам научного сотрудника Института морской биологии Евгения Соколова, причин мора креветки в лимане может быть много. Это могло произойти из-за резкого повышения температуры или из-за загрязнения воды после недавних ливней.

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Напомним, что в Тернопольской области произошел массовый мор рыбы. Полиция открыла уголовное производство.