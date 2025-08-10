Под Одессой на пляже произошел взрыв: есть погибшие

Пляж / © УНИАН

Реклама

В курортной зоне Затоки в Одесской областив результате взрыва мины погибли три человека.

Об этом пишет со ссылкой на очевидцев Думская

Инцидент произошел сегодня около 11:30 между населенными пунктами Затока и Каролино-Бугаз. По данным очевидцев, мина взорвалась на расстоянии около 50 метров от берега, в то время как в воде находился мужчина, который получил смертельные ранения.

Реклама

В ГУНП в Одесской области сообщили, что мина взорвалась на пляже в Каролино-Бугазе, где в это время находились много отдыхающих.

По информации областной администрации, пляжи Затоки официально не открыты для посетителей и пребывание там запрещено, хотя курорт продолжает принимать туристов.

Гибель трех человек в Одесской области из-за купания в запрещенных местах подтвердилпредседатель ОГА Олег Кипер.

По его словам, один человек погиб в Каролино-Бугазе, еще мужчина и женщина — в Затоке. Все они подорвались на минах во время купания в запрещенных для отдыха зонах.

Реклама

Он напомнил, что в области официально функционируют 32 безопасные зоны для купания: 30 — в Одессе, по одной — в Черноморске и Приморском Измаильского района. Каждая из них прошла комплексную проверку, в частности на наличие укрытий и отсутствие минной опасности как на суше, так и в воде.

Напомним, ранее мы писали о том, что на побережье Черного моря в селе Коблево Николаевской области сдетонировала мина. Есть пострадавший.