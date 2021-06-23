Под Одессой на побережье моря поселились лисы, которые не боятся людей: опубликовано атмосферные фото

Горы камней, которые насыпали на пляже в Фонтанке, стали домом для нескольких лисиц.

В 30 километрах от Одессы на искусственных пляжах поселка городского типа Фонтанка в камнях поселились лисы. Дикие животные живут там уже около полгода и вовсе перестали бояться людей.

Фото из лисами опубликовал местный фотограф в Facebook.

Дикие животные живут между камнями на пляже, которыми укрепили побережье. Местные жители отмечают, что регулярно подкармливают животных.

А за полгода жизни на побережье лисы стали совсем ручными. Дикие животные идут на контакт с людьми, не боятся камер и даже позируют фотографам.

Геннадий Голубев

Геннадий Голубев

Геннадий Голубев

В то же время директор одесского зоопарка Игорь Беляков отметил, что это очень умные и хитрые животные, и людям лучше не пытаться с ними подружиться и не подкармливать. Кроме того, он говорит, что лисы привыкают к различным условиям и приучать их к контакту с людьми плохо. "Животных замечали и на Даче Ковалевского, и в Лузановке, Крыжановке, других окрестных селах. Как правило, они не доставляют особых неудобств людям. Однако, если исходить из интересов самой лисицы, лучше не пытаться с ней подружиться, не прикармливать ее. Дикому зверю мы таким образом оказываем медвежью услугу. Это очень пластичный вид, умный и хитрый. Они привыкают к разным условиям и всегда найдут себе пропитание. Приучать ее к контакту с людьми нехорошо", — прокомментировал изданию "Думская "директор одесского зоопарка Игорь Беляков. Напомним, в начале июня стая фламинго, которая является крупнейшей в Одесском регионе, пролетела над территорией области и остановилась в румынской части дельты Дуная. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

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