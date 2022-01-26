Под Одессой на трассе микроавтобус с пассажирами влетел в отбойник: есть пострадавшие (фото)

Под Одессой на трассе микроавтобус с пассажирами влетел в отбойник: есть пострадавшие (фото)

В результате аварии пострадали два человека. Их госпитализировали в больницу.

В Одесской области на трассе "Одесса — Киев" произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие: водитель микроавтобуса влетел в отбойник.

Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

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По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes Vito не справился с управлением и влетел в отбойник на трассе. В салоне автомобиля в момент случившегося находились пять пассажиров — все они жители Винницы.

В результате аварии пострадали два человека. Их госпитализировали в больницу.

На месте происшествия работают следователи по ДТП. Устанавливаются все детали аварии.

Фото із соцмереж

Напомним, что в Киеве полиция проверяет блогершу, которая на Porsche устроила ДТП.

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