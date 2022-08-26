Под Одессой нашли тело обнаженной женщины в мусорном баке (фото)

Под Одессами обнаружили тело обнаженной женщины в мусорном баке. Правоохранители через несколько дней выяснили обстоятельства ее смерти.

Злоумышленнику грозит наказание.

Об этом сообщили в ГУ ЧП в Одесской области.

44-летний житель Суворовского района Одессы устроил ссору со своей 47-летней сожительницей из-за ревности.

Разговор перерос в конфликт и мужчина избил женщину, а к утру обнаружил, что она умерла. После этого он вынес тело в мусорный бак.

Мужчину задержали по месту жительства. Своей вины он не отрицал. Пока ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь ему грозит лишение свободы сроком от семи до пятнадцати лет.

Напомним, в Хмельницкой области за жестокое убийство будут судить жителя с. Пироговцы. 35-летний мужчина расправился с 49-летним знакомым.

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