Полностью завершить операцию планируют до конца августа этого года.

Катер советского генсека Брежнева, затонувшего под Одессой, подняли на поверхность американские и украинские водолазы.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 12 июля.

Яхту после распада СССР сюда привез местный бизнесмен — хотел ее восстановить. И роскошный "Буревестник" простоял в гавани пока не ушел под воду пять лет назад во время зимнего шторма. С тех пор мешал судоходству.

До сих пор попытки поднять 150-тонное судно были напрасными. И на спецоперацию согласились американские дайверы, которые приехали на международные учения "Си Бриз". Вместе с водолазами ВМС Украины и с помощью плавучего крана они таки смогли достать на поверхность основной корпус катера.

Новости Украины: под Одессой подняли на поверхность затонувший катер Брежнева

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