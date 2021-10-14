Под Одессой продавец мяса на рынке устроила разборки с коллегой на ножах

Под Одессой продавец мяса на рынке устроила разборки с коллегой на ножах

Одна из женщин оказалась в больнице, а другой грозит тюрьма.

В Одесской области две женщины, которые работают реализатором мяса на рынке, поссорились между собой. Одна из них напала на другую с ножом.

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Об этом сообщают в телеграмм-канале Одесса INFO.

Инцидент произошел в Черноморске.

"Сегодня на рынке "Утренний" в мясном корпусе женщина-реализатор набросилась с ножом на коллегу, которая работала рядом. Нападающая была очень агрессивной и нанесла ножевые ранения соседке в область грудной клетки", — рассказывают очевидцы.

Пострадавшую скорая помощь увезла в областную больницу. Нападавшую забрали в отделение полиции.

Что стало причиной конфликта между женщинами, не сообщается.

Напомним, что в Одессе правоохранители задержали мужчину, который ударил ножом в грудь туриста из Николаевской области.

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