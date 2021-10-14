Под Одессой продавец мяса на рынке устроила разборки с коллегой на ножах

Одна из женщин оказалась в больнице, а другой грозит тюрьма.
В Одесской области две женщины, которые работают реализатором мяса на рынке, поссорились между собой. Одна из них напала на другую с ножом.
Об этом сообщают в телеграмм-канале Одесса INFO.
Инцидент произошел в Черноморске.
"Сегодня на рынке "Утренний" в мясном корпусе женщина-реализатор набросилась с ножом на коллегу, которая работала рядом. Нападающая была очень агрессивной и нанесла ножевые ранения соседке в область грудной клетки", — рассказывают очевидцы.
Пострадавшую скорая помощь увезла в областную больницу. Нападавшую забрали в отделение полиции.
Что стало причиной конфликта между женщинами, не сообщается.
Напомним, что в Одессе правоохранители задержали мужчину, который ударил ножом в грудь туриста из Николаевской области.