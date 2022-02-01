Под Одессой простились с нацгвардейцем Александром Драганом, погибшим во время стрельбы на "Южмаше" в Днепре

Парню было 24 года.
В Одесской области провели в последний путь военнослужащего Нацгвардии Украины Александра Драгана, расстрелянного 20-летним Артемием Яремчуком на заводе "Южмаш" в Днепре. Парню было 24 года.
Как сообщают в 11-й бригаде имени Михаила Грушевского НГУ, вчера, 31 января, погибшего Александра похоронили в Одесской области.
"В городе Березино Одесской области, родственники, друзья, побратимы-нацгвардейцы и более сотни граждан с болью в сердце прощались с гвардейцем Александром Драганом, погибшим на территории Днепровского завода "Южмаш" от огнестрельных ранений, несовместимых с жизнью. Александру было всего 24 года…", — говорится в сообщении.
Командование Национальной гвардии и весь личный состав выразили соболезнования родным погибшего нацгвардейца.
Известно, что буквально за несколько часов до смерти Александр снимал видео для соцсетей, которое он успел опубликовать на своей странице в Instargam.
Напомним, что в Днепре на территории завода "Южмаш" ночью 27 января 20-летний нацгвардеец расстрелял сослуживцев. В результате погибли 5 человек, в том числе и женщина-работница завода, еще 5 получили ранения. Злоумышленник с оружием и патронами скрылся.
Правоохранители задержали нацгвардейца в Днепропетровской области — полиции он сдался сам. Парню грозит пожизненное заключение.
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