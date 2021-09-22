Под Одессой школьник поджег храм, чтобы отомстить однокласснику

Под Одессой школьник поджег храм, чтобы отомстить однокласснику

Мальчик страдал от издевательств со стороны одноклассника.

В Одесской области в селе Иванчанка Болградского района мальчик пытался сжечь храм.

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Об этом сообщает "Думская".

Вчера, 21 сентября, около 18 часов, в Иванчанке горел храм УПЦ Московского патриархата. Огнем уничтожено стол с церковной атрибутикой (свечами, образками, полиграфической продукцией) на площади 3 кв. м. Пожар ликвидировали местные жители водой из ведер.

Жертв и пострадавших нет.

В полиции рассказали, что причиной возгорания стал умышленный поджог. Правоохранители установили, что храм пытался сжечь 12-летний школьник, который таким образом пытался отомстить своему однокласснику, отец которого является настоятелем этого храма, за булинг.

Напомним, что в Каменском Днепропетровской области девушка сожгла Государственный флаг Украины. Его личность уже установили правоохранители.

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