Под Одессой трое матерей пьянствовали на улице и потеряли троих детей

Под Одессой трое матерей пьянствовали на улице и потеряли троих детей

Женщины после выпивки вспомнили, что с ними были дети, но куда делась дети, не знали.

В Любашевке Одесской области правоохранители разыскали трех детей, которых потеряли их матери пока пьянствовали. Женщины "загулялись" и не заметили, куда делись их чада.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Вчера, 26 сентября, в Любашевке в полицию поступило сообщение от местных жительниц, которые сообщили, что исчезли трое их детей — 5-ти и 10-летняя девочки и 7-летний мальчик. Как оказалось, женщины проводили время за употреблением спиртного, а когда вспомнили о детях — не смогли их найти.

"К поискам привлекли личный состав подразделения полиции и уже через несколько часов малышей разыскали на одной из улиц поселка. Они рассказали, что играли в прятки и заблудились. К счастью, ничего плохого с детьми не произошло", — сообщил и.о. начальника отдела полиции №1 Подольского районного управления полиции Виталий Мельниченко.

На горе-матерей за невыполнение родительских обязанностей составили протоколы. Они также отвечать за ст.178 КУоАП — распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде.

Напомним, что прямо посреди оживленной трассы в Винницкой области разгуливал 4-летний раздетый и испуганный мальчик. Он убежал от нетрезвого отца.

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