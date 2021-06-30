Под Одессой в контейнере с бананами обнаружили контрабандного наркотика на $10 млн (фото)

Под Одессой в контейнере с бананами обнаружили контрабандного наркотика на $10 млн (фото)

Во фруктах спрятали 57 кг наркотика.

В Украину из Эквадора пытались провезти почти полсотни брикетов кокаина, скрытых между бананами. Контрабанду обнаружили правоохранители во время таможенного контроля в Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

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Оказалось, что наркотик спрятали в рефрижераторе контейнера с бананами. Контейнер прибыл из Эквадора в морской порт "Южный". Экспресс-анализ наркотических веществ "MMC International BV" дал положительный результат на кокаин.

Всего было 46 брикетов кокаина весом брутто почти 57 кг. На "черном рынке" за такую партию дают ориентировочно $10 млн.

Сейчас продолжаются следственные действия, которые должны установить лиц, причастных к преступлению и привлечения их к уголовной ответственности.

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Предупредить сбыт и распространение на территории Украины очередной партии кокаина, контрабандно перемещенной через государственную границу (ч. 3 ст. 305 УК Украины), удалось прокурорам совместно со следователями Управления СБУ в Одесской области при оперативном сопровождения сотрудников Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины и Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ в Одесской области.

Напомним, СБУ разоблачила группу из 100 человек, которая занималась рейдерством и сбытом наркотиков : в нее входили правоохранители.

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