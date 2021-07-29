Под Одессой вооруженный ножом мужчина ворвался в сельский совет: его обезоружил посетитель (видео)

Под Одессой вооруженный ножом мужчина ворвался в сельский совет: его обезоружил посетитель (видео)

Мужчина ворвался в помещение сельского совета и пытался прорваться в кабинет сельского головы.

В селе Фонтанка Лиманского района Одесской области рабочий день в местном сельсовете едва не закончился трагедией. В помещение ворвался вооруженный человек.

Об этом сообщает Одесса INFO.

По словам очевидцев, в сельсовет пришел разъяренный чем-то мужчина. Он достал нож и стал требовать, чтобы его провели к голове Фонтанской ОТГ Натали Крупицы.

Один из посетителей отвлек разговорами агрессивного мужчину, а другой — воспользовался моментом и выхватил нож из его рук. Хулигана повалили на пол и удерживали так до приезда правоохранителей.

В комментариях отмечают, что героями оказались представители чеченской диаспоры и поинтересовались, не они являются членами той семьи, которая устроила стрельбу на свадьбе в Фонтанке.

Под Одессой вооруженный ножом мужчина требовал встречи с сельским головой

Напомним, что спецназовцы прервали громкую свадьбу в курортном селе Фонтанка Одесской области. Они ворвались в ресторан чтобы задержать молодого человека, который среди бела дня стрелял из автомата на оживленной дороге.

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