Под Одессой женщины избили водителя, который сбил собаку и хотел уехать (видео)

Местные жители возмутились тем, что водитель никак не среагировала на то, что сбила на дороге животное.
В Килии Одесской области женщина-водитель на плохой дороге умудрилась сбить собаку, а затем просто поехала дальше. Ее остановили местные жители, и конфликт закончился дракой.
Об этом сообщается в телеграмм-канале "Новости Одесса".
Отмечается, что инцидент произошел в городе Килия Одесской области на улице Киченко. Женщина на авто сбила беременную собаку, никак не среагировала и поехала дальше. Ее остановили местные жительницы и стали требовать, чтобы увезла сбитую собаку в ветлечебницу.
Водитель отреагировала агрессивно, поэтому между ней и местными жительницами произошел конфликт, который уже через несколько минут перерос в таскание за волосы и драку.
"Возмущенные свидетели, на чьих глазах сбили собаку, проучили виновницу. На место вызвали полицию, которая составила протокол", — сообщают очевидцы.
В Сети подписчики прокомментировали увиденное:
- Собака — живое существо, которое испытывает боль, у нее есть сердце и чувства. Раз уж случилась беда, отвези в ветеринарную клинику, а не уезжай.
- Заслуженно дамочка получила.
- Как можно на такой дороге сбить собаку.
- Все в этой жизни начинается с собаки! Сначала сбил собаку и смылся, потом и человека и туда же.
- На месте собаки могла быть ребенок.
- Пока будут сбивать собак — до тех пор и будут сбивать людей и детей. Не успеваешь среагировать, значит едь 50 км, 40 км и хоть 20км.
- Недавно одна водитель сбила кота на глазах моей подруги, потому что летела, на месте кота могла быть и человек. Вышла из машины и с равнодушной мордой взяла этого кота и бросила в кусты. Затем села себе, будто ничего не произошло, и дальше поехала.
- Надо было дождаться полиции, а не нападать.
Напомним, что Тернопольской области житель Чертковского района палкой забил до смерти собаку. Труп животного мужчина выбросил в колодец