Под Одессой женщины избили водителя, который сбил собаку и хотел уехать (видео)

Местные жители возмутились тем, что водитель никак не среагировала на то, что сбила на дороге животное.

В Килии Одесской области женщина-водитель на плохой дороге умудрилась сбить собаку, а затем просто поехала дальше. Ее остановили местные жители, и конфликт закончился дракой.

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Об этом сообщается в телеграмм-канале "Новости Одесса".

Отмечается, что инцидент произошел в городе Килия Одесской области на улице Киченко. Женщина на авто сбила беременную собаку, никак не среагировала и поехала дальше. Ее остановили местные жительницы и стали требовать, чтобы увезла сбитую собаку в ветлечебницу.

Водитель отреагировала агрессивно, поэтому между ней и местными жительницами произошел конфликт, который уже через несколько минут перерос в таскание за волосы и драку.

"Возмущенные свидетели, на чьих глазах сбили собаку, проучили виновницу. На место вызвали полицию, которая составила протокол", — сообщают очевидцы.

В Сети подписчики прокомментировали увиденное:

Собака — живое существо, которое испытывает боль, у нее есть сердце и чувства. Раз уж случилась беда, отвези в ветеринарную клинику, а не уезжай.

Заслуженно дамочка получила.

Как можно на такой дороге сбить собаку.

Все в этой жизни начинается с собаки! Сначала сбил собаку и смылся, потом и человека и туда же.

На месте собаки могла быть ребенок.

Пока будут сбивать собак — до тех пор и будут сбивать людей и детей. Не успеваешь среагировать, значит едь 50 км, 40 км и хоть 20км.

Недавно одна водитель сбила кота на глазах моей подруги, потому что летела, на месте кота могла быть и человек. Вышла из машины и с равнодушной мордой взяла этого кота и бросила в кусты. Затем села себе, будто ничего не произошло, и дальше поехала.

Надо было дождаться полиции, а не нападать.

Напомним, что Тернопольской области житель Чертковского района палкой забил до смерти собаку. Труп животного мужчина выбросил в колодец

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