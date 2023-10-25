Под Одессой жестоко избили и ограбили военного – у защитника перелом шеи и отек мозга

В Черноморске Одесской области банда неизвестных напала на старшего сержанта ВСУ и сильно избила его. В результате нападения военный получил перелом шеи и отек мозга.

Об этом сообщили родственники потерпевшего изданию "Думская".

Также читайте У Зеленского назвали пять главных целей России на этом этапе войны

По их словам, инцидент произошел недалеко от магазина Верже на улице Лазурной.

Кроме того, злоумышленники забрали из карманов военнослужащего банковские карты, телефон и военный билет.

В областном управлении Нацполиции подтвердили избиение военного. В пресс-службе полиции сообщили, что личности злоумышленников установлены. В настоящее время уголовное производство открыто по статье хулиганство (ч. 2 ст. 296 УКУ), однако после получения выводов экспертов по поводу телесных повреждений квалификация может быть изменена.

Напомним, в ботсаду в Киеве неизвестные напали с ножом на военного.

Читайте также: