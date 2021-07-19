Под оккупированной Евпаторией несколько дней горел мусорный полигон: пожар удалось потушить

На тлеющие участки засыпали грунт.
Пожар на территории полигона твердых коммунальных отходов в районе оккупированной Евпатории на западе аннексированного Крыма удалось потушить.
Об этом заявили в пресс-службе "МЧС республики".
"Ежедневно привлекалась техника, в том числе и частных лиц. Проведены работы по засыпке грунтом и рекультивации бульдозером. Всего на тлеющие участки засыпан грунт в количестве 21 900 тонн, 1095 самосвалов по 20 тонн. Возгорание ликвидировано", — говорится в сообщении.
По предварительной информации, пожар начался 15 июля. Предварительная причина - поджог. Площадь возгорания достигала 1,8 тыс. кв. м. Ситуация осложнялась погодными условиями: в оккупированном Крыму аномально жаркая погода - до 37 градусов по Цельсию.
Из-за пожара в воздухе чувствовался запах гари.
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