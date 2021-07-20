Под оккупированным Севастополем произошло массовое ДТП: есть погибшие

Авария произошла на автодороге Ялта-Севастополь.
Пять человек, из которых двое – подростки, погибли в результате дорожной аварии под оккупированным Севастополем.
Об этом заявила "пресс-службе департамента здравоохранения" аннексированного города, — пишет "Интерфакс".
"На трассе Севастополь-Ялта, в районе горы Гасфорта, "КАМАЗ" столкнулся с "Москвичом", где ехали муж, жена и двое детей-подростков", — говорится в сообщении.
По его данным, семья, находившаяся в легковом автомобиле, и шофер грузовика скончались.
На кадрах, размещенным очевидцами ДТП в соцсетях, видно, что авария была массовой: грузовик улетел в кювет и перевернулся, до этого зацепив четыре легковушки.
Авария произошла на автодороге Ялта-Севастополь.
"ДТП с участием шести автомобилей. По предварительной информации, водитель грузовика совершил столкновение с автомобилями Mercedes и Daewoo, затем с автомобилем Renault, который он протащил примерно метров 700. Затем грузовик совершил столкновение с автомобилями Hyundai и Nissan. Далее грузовик совершает наезд на дорожное металлическое ограждение и съезжает с дороги в лесные насаждения", - говорится в пресс-релизе.
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