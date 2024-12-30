Под Покровском 65-летний мужчина 4 дня выходил из оккупированного села через линию фронта: детали истории

Мужчина переходил заминированные поля, слышал над собой гул дронов, а рядом разрывались снаряды артиллерии.

В Донецкой области 65-летний житель оккупированного поселка Шевченко, расположенного вблизи Покровска, четыре дня пешком выходил из захваченного врага населенного пункта через линию фронта, чтобы добраться на подконтрольную Украине территорию.

Об этом пишет местное издание "Капри".

По словам волонтеров гуманитарной миссии "Подснежник", мужчина всю свою жизнь прожил в небольшом селе Шевченко Покровского района Донецкой области. Там у него был дом и маленький магазин.

Поселок Шевченко на карте / Фото: Deepstatemap

"Сначала Василий пытался выжить в оккупации, хотя это было невыносимо. Четыре дня назад, ночью, он решил: пора идти", — пишут в издании.

Мужчина шел по полям и даже переходил заминированные территории. Он постоянно слышал над собой гул дронов, а рядом разрывались снаряды артиллерии. Таким образом, житель села Шевченко фактически перешел линию фронта. Дорога длилась четыре дня.

Мужчине помогли связаться с дочерью и сыном, проживающим за границей. На следующей неделе он планирует отправиться к дочери в Израиль.

Ранее СМИ сообщили, что в Покровске горсовет приобрел авто за 1,7 млн грн, которое должны получить до апреля.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.