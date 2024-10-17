Под Покровском армия РФ хочет захватить важное и уникальное предприятие: детали от Reuters

Шахта расположена примерно в 10 км к западу от центра города.

Войска РФ наступают в направлении Покровска Донецкой области. Одна из целей врага – захват шахты, где добывается особый тип угля – коксующийся. Кроме того, "Покровская" важна для украинской металлургической промышленности.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Эта шахта расположена примерно в 10 км к западу от центра города. Она специализируется на добыче угля, необходимого для производства кокса. Глава ассоциации металлургов Украины Александр Каленков в интервью Reuters заявил, что потеря Покровской шахты может повлечь за собой существенное снижение производства стали.

"Мы могли бы произвести до 7,5 миллионов тонн стали до конца года, а на следующий год мы планировали увеличить производство до более чем 10 миллионов", — подчеркнул он.

По словам Каленкова, это также приведет к росту производственных издержек для металлургов. Ведь импорт хоть и будет, но его будет недостаточно, отмечает специалист.

Шахтоуправление "Покровское" — одно из крупнейших в Украине и ключевое предприятие региона, специализирующееся на добыче высококачественного коксового угля. Его продукция имеет стратегическое значение, ведь она используется в металлургической промышленности для производства стали. Предприятие работает с глубокими пластами угля, требующими современных технологий и оборудования для добычи.

Отмечается, что в Покровском направлении российские войска продолжают активные наступательные действия с целью захвата стратегических объектов. В частности, шахты. Потеря Украиной таких ключевых объектов может оказать серьезное влияние на экономику и оборонный потенциал.

Напомним, генерал-лейтенант Игорь Романенко сообщил, что РФ пытается взять Покровск в котел. Военный эксперт отмечает, что несколько недель назад Силы обороны задействовали три бригады, поэтому удалось остановить и замедлить продвижение оккупантов на Покровск.

Читайте также: