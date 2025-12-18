Под Покровском бойцы "Скалы" взяли в плен колумбийцев: что рассказали наемники

Пленные колумбийцы утверждают, что оказались на фронте по принуждению и обману. / © скриншот с видео

Попавшие в плен к украинским военным на Покровском направлении граждане Колумбии призывают своих соотечественников не верить российским вербовщикам.

Видео с допросом пленных опубликовал 425-й ОШП «Скала».

Схема обмана: «10 миллионов песо за охрану»

Один из пленных рассказал, что работал в Дубае, когда узнал о «выгодной вакансии» в России. Ему обещали работу сварщика или охранника на газоперерабатывающем заводе с зарплатой в $2500 (около 10 млн колумбийских песо) .

Маршрут пролегал через Боготу и Стамбул в Уфу. Однако реальность оказалась иной.

Когда мы прибыли в Уфу, у нас забрали паспорта, телефоны, все документы. Через три дня нас посадили в автобус и везли около 36 часов в неизвестном направлении», — вспоминает пленный.

Мужчины утверждают, что им не заплатили ни копейки, хотя обещали аванс через 15 дней.

«Иди или умрешь»

Вместо инструментов колумбийцам выдали военную форму, автоматы и рации. Их привезли в бункер, где было полно крыс, и приказали идти вперед.

По словам пленника, российские командиры руководили ими дистанционно с помощью дронов, угрожая расправой за неповиновение.

«Когда я пытался сесть, оператор дрона кричал: „Или идешь, или умрешь“… Над нами постоянно висел дрон со взрывчаткой. Если бы мы попытались скрыться, нас бы убили», — рассказывает наемник.

Смерть друга и сотни трупов

Мужчина со слезами вспоминает, как сам позвал на эту «работу» своего друга, которого называл Лучито. Тот погиб у него на глазах.

«Я сказал ему: „Лучито, поехали, это хорошая работа, хорошо платят“. Лучито убили… Я видел более 300 погибших людей, мертвых, разорванных в клочья», — говорит пленный.

Спасение в плену

Колумбийцы утверждают, что не произвели ни одного выстрела. Они прятались в яме без еды и воды четыре дня, пока не встретили украинских военных.

«Когда мы увидели военных, я спросил: „Украина?“. Они навели на нас оружие, мы подняли руки вверх и сказали: „Нет, помогите, помогите!“. И мы сдались», — рассказывает мужчина.

Он также назвал имена вербовщиков – сержант Курт, Джейми и сержант Майк – и призвал никогда им не верить, ведь для россиян иностранцы – это просто «пушечное мясо».

Напомним, на Волчанском направлении военные 57-й отдельной мотопехотной бригады взяли в плен наемника армии РФ из Кении . Пленного зовут Эванс, ему 36 лет, он легкоатлет из Кении. Пленный утверждает, что его и еще троих кенийцев вроде бы пригласил спортивный агент в туристическую поездку в Санкт-Петербург, которую финансировала РФ.