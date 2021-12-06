Под Полтавой 18-летняя девушка имитировала свое похищение и потребовала с родителей выкуп

Под Полтавой 18-летняя девушка имитировала свое похищение и потребовала с родителей выкуп

В полицию обратилась мать девушки и заявила о похищении дочери.

В Полтавской области 18-летняя девушка имитировала свое похищение и потребовала с родителей деньги, чтобы уехать в Россию.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Полтавской области.

4 декабря, около 21:45, в полицию Миргорода поступило сообщение от 39-летней жительницы Великосорочинской территориальной общины об исчезновении ее 18-летней дочери.

Женщина рассказала, что днем дочь пошла в сельский магазин и не вернулась. Через час после ее исчезновения родителям на частные приложения в Сети начали приходить сообщения с информацией о похищении девушки и требованиями выкупа. Деньги родные девушки должны были перечислить на указанный похитителями банковский счет.

Правоохранители сразу начали розыск девушки. Для установления места нахождения пропавшей полицейские передали ориентировку оперативным подразделениям соседних областей и вскоре получили положительный результат.

Уже через несколько часов из Харьковской области поступила информация, что пропавшую девушку нашли на автодороге "Харьков-Щербаковка" на международном автомобильном пропуске "Гоптовка". Девушка пыталась пересечь государственную границу Украины с Россией.

"Во время общения с полицейскими 18-летняя жительница Полтавщины объяснила, что намеревалась тайно пересечь государственную границу и выехать в город Ставрополь (Россия), потому что там ее якобы ждал 16-летний парень, с которым она познакомилась через социальную сеть Интернет. Также девушка объяснила, что историю с похищением и вымогательством денег придумала сама, потому что знала, что родители не одобряют такие отношения с неизвестным парнем. Да и денег для переезда в соседнюю страну у нее не было", — сообщил Евгений Рогачев, начальник полиции Полтавщины.

Беглянку вернули домой.

Напомним, что в Киеве работник автомойки решил прокатиться на чужой Tesla, утаив ключи, которые владелец автомобиля оставил сотрудникам заведения. Но злоумышленник не справился с управлением и попал в ДТП.

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