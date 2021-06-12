Под Полтавой авто сбило 16-летнюю девушку, которая переходила дорогу с 1-летним ребенком на руках

Пострадавших доставили в больницу.

В городе Пирятин Полтавской области произошло ДТП. Авто сбило 16-летнюю девушку, которая несла 1-летнего ребенка на руках.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Полтавской области.

ДТП произошло сегодня, 12 июня в городе Пирятин на перекрестке улиц Соборная и Успенская. Водитель автомобиля "ГАЗ 3302-206" сбил девушку-подростка, которая несла на руках годовалого ребенка.

В результате ДТП пешеход и ребенок получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение для обследования и установления степени тяжести полученных травм.

Напомним, что в Тернопольской области виновника ДТП приговорили к 7 годам лишения свободы, но в тот же день, услышав приговор, он бежал в Польшу.

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