Под Полтавой экс-муж не пускал медиков к тяжелобольной жене с подозрением COVID-19 (фото)

Женщина была в критическом состоянии.
В селе Слободка Миргородском районе Полтавской области мужчина не подпускал врачей к бывшей 53-летней жене, которая была в тяжелом состоянии с подозрением на COVID-19.
Об этом сообщает полиция области.
В полицию обратился родственник больной. Он заявил, что 66-летний экс-муж не впускает в дом медиков "скорой", нарушая право больной на получение квалифицированной помощи в медицинском учреждении.
Приехавший на место полицейский установил, что мужчины нет дома, а дверь дома закрыта. Чтобы предоставить медикам возможность попасть в помещение, капитан полиции сорвал навесной замок.
Истощенную болезнью женщину обнаружили в одной из комнат. К счастью, потерпевшая была в сознании, однако в критическом состоянии. После осмотра и неотложных манипуляций, необходимых для стабилизации ее состояния, полицейский вместе с медработниками перенесли больную в карету скорой помощи.
Женщину с острой пневмонией и подозрением на инфицирование COVID-19 госпитализировали в инфекционное отделение больницы интенсивного лечения. Сейчас ее здоровье заботятся врачи.
В ближайшее время будет дана оценка действиям мужчины, который поставил бывшую жену в опасное для ее жизни состояние.
Напомним, в Одессе больной коронавирусом 86-летней женщине с крайне низкой сатурацией, которая уже не измерялась, медики скорой помощи отказали в госпитализации.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.