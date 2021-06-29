Под Полтавой мужчина решил за свой счет "подлатать" дорогу: пока отвернулся — украли стройматериалы

Под Полтавой мужчина решил за свой счет "подлатать" дорогу: пока отвернулся — украли стройматериалы

Водитель авто, которое проезжало мимо, украл цемент, который стоял на обочине.

В Кременчуге Полтавской области местный житель решил сделать доброе дело. Он приобрел за собственные средства материалы, чтобы "подлатать" дорогу в районе колесного завода, а их у него украли.

Об этом сообщают в телеграмм-канале Х*Кременчуг.

Отмечается, что молодой человек приобрел цемент и оставил его на обочине, а сам на мгновение отвернулся набрать песка. В этот момент по дороге ехала Газель, водитель которой выбежал из машины, быстро погрузил в нее цемент и двинулся дальше.

Возмущенный мужчина пожаловался на это местным активистам. Те — запостили в Сети публикацию о дерзкой краже стройматериалов. На нее отреагировали неравнодушные жители и купили мужчине цемент.

Он отремонтировал дорогу, и в результате все остались довольны, включая водителя, который нагло украл цемент.

Напомним, что Соломенском районе Киева местные жители оригинально решили проблему плохих дорог. Люди просто застелили их коврами.

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