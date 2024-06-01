Под Полтавой обнаружили тело 12-летней девочки, которая исчезла четыре дня назад – задержан подозреваемый (фото)

Правоохранители 31 мая нашли мертвой 12-летнюю Дарию Волошину, пропавшую четыре дня назад в Полтаве. На ее теле были признаки насильственной смерти. Полиция начала уголовное производство.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Полтавской области.

Тело ребенка обнаружили в лесополосе. В причастности к смерти Дарии подозревают 57-летнего жителя Полтавы, имеющего криминальное прошлое.

12-летняя Дарья Волошина / Фото: Полиция полтавской области

Его задержали и сообщили о подозрении в совершении действий сексуального характера и умышленном убийстве малолетней.

"Фигурант пытался уничтожить следы циничного преступления, чтобы избежать ответственности. Он на собственном автомобиле вывез ребенка за пределы областного центра, убил и спрятал тело в лесополосе. Однако оперативникам и следователям совместно с полиграфологом удалось получить доказательства его причастности к исчезновению Дарьи. В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий и судебных экспертиз, необходимых для установления всех обстоятельств преступления", - рассказали в полиции.

Подозреваемый в убийстве 12-летней Дарьи Волошиной / Фото: Полиция полтавской области

Правоохранители начали расследование по части второй статьи 115 "Умышленное убийство" и по части четвертой статьи 152 Уголовного кодекса Украины "Совершение действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия". За это предусмотрено лишение свободы сроком от 10 до 15 лет.

Дарья Волошина исчезла вечером 26 мая 2024 года возле центрального рынка в Полтаве. В полицию об этом сообщила ее мать.

Дарию искали в черте города, проверяли двор и те места, куда мог бы попасть ребенок. Особое внимание обращали на районы, где видели девочек, похожих на пропавшую. Также осматривали подъезды, заросли и другие малолюдные части города.

Напомним, в Одесской области 31 мая исчез двухлетний Иван Мельник – что известно (фото).

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