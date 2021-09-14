Под Полтавой подросток сорвалась с окна многоэтажки: копы расследуют версию о доведении до самоубийства

Под Полтавой подросток сорвалась с окна многоэтажки: копы расследуют версию о доведении до самоубийства

Пострадавшую с многочисленными травмами госпитализировали в больницу.

В Полтавской области рано утром при загадочных обстоятельствах из окна многоэтажки выпала 16-летняя девочка.

Об этом рассказали в Национальной полиции Полтавской области.

Как стало известно, происшествие случилось около шести часов утра в городе Лубны. О происшествии на линию "102" сообщили медики, которые госпитализировали пострадавшую с множественными травмами и переломами в больницу.

"Предварительно установлено, что 16-летняя жительница Лубен выпала из окна 6-го этажа жилого дома, расположенного по улице Пограничников. По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 120 ("Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство") УК Украины. Продолжаются следственные действия", — рассказали в Нацполиции Полтавской области.

Напомним, что в Днепре женщина пыталась покончить с собой, уколов себе и ребенку смертельно опасную инъекцию. В результате ее годовалый сын умер, сама же мать попала в реанимацию.

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