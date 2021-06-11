Под Полтавой спасли супругов, которые оказались в нескольких километрах от берега в сломанной лодке

Водные полицейские доставили людей на берег.

В Полтавской области супруги вынужденно странствовали по Кременчугскому водохранилищу из-за поломки лодки. Мужчину и женщину спасли правоохранители.

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Об этом сообщают в пресс-служба Нацполиции Полтавской области.

В полицию обратились знакомые супругов и сообщили, что их друзья на лодке попали в сильный ливень на Кременчугском водохранилище, в лодке перестал работать двигатель, и их ветром относит все дальше от берега. На спасение людей отправились сотрудники сектора полицейской деятельности на воде Кременчугского районного управления на служебных катерах.

"Менее чем за час водные полицейские нашли лодку с людьми в четырех километрах от берега. Они забрали мужчину и женщину в служебный катер и отбуксировали их лодку к берегу. Супруги выразило благодарность полицейским за оперативное реагирование, человечность и оказанную помощь", — рассказали в полиции .

Напомним, что в Запорожье массово подтапливает села на берегу Каховки. От Каховского водохранилища села отделяет лишь насыпная дамба, и люди опасаются, что сооружение не выдержит ближайшее время.

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