Под Полтавой спасли супругов, которые оказались в нескольких километрах от берега в сломанной лодке

Водные полицейские доставили людей на берег.
В Полтавской области супруги вынужденно странствовали по Кременчугскому водохранилищу из-за поломки лодки. Мужчину и женщину спасли правоохранители.
Об этом сообщают в пресс-служба Нацполиции Полтавской области.
В полицию обратились знакомые супругов и сообщили, что их друзья на лодке попали в сильный ливень на Кременчугском водохранилище, в лодке перестал работать двигатель, и их ветром относит все дальше от берега. На спасение людей отправились сотрудники сектора полицейской деятельности на воде Кременчугского районного управления на служебных катерах.
"Менее чем за час водные полицейские нашли лодку с людьми в четырех километрах от берега. Они забрали мужчину и женщину в служебный катер и отбуксировали их лодку к берегу. Супруги выразило благодарность полицейским за оперативное реагирование, человечность и оказанную помощь", — рассказали в полиции .
Напомним, что в Запорожье массово подтапливает села на берегу Каховки. От Каховского водохранилища села отделяет лишь насыпная дамба, и люди опасаются, что сооружение не выдержит ближайшее время.