Под Полтавой во время ремонта водопровода нашли человеческий череп и кости

Кому принадлежат останки и обстоятельства смерти человека устанавливают правоохранители.
В с. Супруновка Полтавской общины в воскресенье, 19 сентября, во время ремонтных работ работники "Полтававодоканал" нашли человеческие останки — кости и череп.
Об этом сообщили в Нацполиции Полтавской области.
На месте происшествия работали следователи. Правоохранители открыли производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Назначены экспертизы, которые должны установить дату смерти и пол человека, чьи останки обнаружили.
Местный житель Федор Быков в комментарии "Общественном" рассказал, что вероятно на месте, где нашли останки, раньше было кладбище.
"Я сам лично видел, как тянули водопровод, выгребали головы, кости ног, поэтому там тоже захоронения какое было", — говорит Федор Быков.
Директор Полтавского краеведческого музея Александр Супруненко же отметил, что обнаружены останки — это захоронение ХХ века.
"Трактовать их как захоронения с кладбища мы не имеем сейчас объективных данных. Говорить об отдельном захоронения, которое осуществлено на усадьбе, скажем, во времена Голодомора, Второй мировой войны пока преждевременно", — сказал Александр Супруненко.
Напомним, в Тернопольской области нашли останки 16-летнего парня.