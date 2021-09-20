Под Полтавой во время ремонта водопровода нашли человеческий череп и кости

Под Полтавой во время ремонта водопровода нашли человеческий череп и кости

Кому принадлежат останки и обстоятельства смерти человека устанавливают правоохранители.

В с. Супруновка Полтавской общины в воскресенье, 19 сентября, во время ремонтных работ работники "Полтававодоканал" нашли человеческие останки — кости и череп.

Об этом сообщили в Нацполиции Полтавской области.

На месте происшествия работали следователи. Правоохранители открыли производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Назначены экспертизы, которые должны установить дату смерти и пол человека, чьи останки обнаружили.

Суспільне

Местный житель Федор Быков в комментарии "Общественном" рассказал, что вероятно на месте, где нашли останки, раньше было кладбище.

"Я сам лично видел, как тянули водопровод, выгребали головы, кости ног, поэтому там тоже захоронения какое было", — говорит Федор Быков.

Директор Полтавского краеведческого музея Александр Супруненко же отметил, что обнаружены останки — это захоронение ХХ века.

"Трактовать их как захоронения с кладбища мы не имеем сейчас объективных данных. Говорить об отдельном захоронения, которое осуществлено на усадьбе, скажем, во времена Голодомора, Второй мировой войны пока преждевременно", — сказал Александр Супруненко.

Напомним, в Тернопольской области нашли останки 16-летнего парня.

Новости Украины: что взорвалось в Боярке и остатки чьего тела нашли на огородах

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку