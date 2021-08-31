Под Полтавой вырастили гигантский 32-килограммовый арбуз: фото великана

Это специальный сорт, однако его название фермеры не разглашают.

В Полтавской области вырастили гигантский 32-килограммовый арбуз.

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Об этом сообщает портал Кolo.news Новости Полтавы.

Отмечается, что великана вырастила Мария Троцко, которая 8 лет занимается фермерством, бахчевые культуры — семейный бизнес. От высадки и до спелости арбуза прошло 85 дней. Это специальный сорт, название не разглашают, известно лишь, что он крупноплодный.

"В семье существует традиция — в день рождения моего брата, 17 августа, мы резали самый большой арбуз. Этот арбуз на 32 кило я подарила на свадьбу брата — разрезали на уровне свадебного торта", — рассказала девушка и добавила, что с этим арбузом мечтает выиграть приз одного из аграрных конкурсов.

Фото: kolo.news

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