Под предлогом ликвидации последствий наводнений: РФ продолжает стягивать войска в Крым

Под предлогом ликвидации последствий наводнений: РФ продолжает стягивать войска в Крым

Россия передислоцировала на захваченный полуостров около 21 тыс. человек специальных подразделений и 1367 единиц техники, которые якобы должны помочь в ликвидации последствий наводнений.

Оккупанты продолжают наращивать военное присутствие на территории незаконно аннексированного Крыма.

Об этом рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Так, в Феодосии оккупанты начали строительство нового полкового военного городка для 300 военнослужащих.

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Под предлогом ликвидации последствий наводнений, Россия передислоцировала на захваченный полуостров около 21 тыс. человек специальных подразделений и 1367 единиц автомобильной и специальной техники.

Кроме того, в оккупированном Крыму находится более 31 тыс. человек рядового и начальствующего состава вооруженных формирований РФ.

Денисова подчеркнула, что стягивание российских войск оккупированного Крыма противоречат нормам международного гуманитарного права в частности, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее в МИД рассказали, как РФ превращает оккупирован Крым на огромную военную базу.

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