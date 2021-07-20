Под предлогом ликвидации последствий наводнений: РФ продолжает стягивать войска в Крым

Россия передислоцировала на захваченный полуостров около 21 тыс. человек специальных подразделений и 1367 единиц техники, которые якобы должны помочь в ликвидации последствий наводнений.
Оккупанты продолжают наращивать военное присутствие на территории незаконно аннексированного Крыма.
Об этом рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
Так, в Феодосии оккупанты начали строительство нового полкового военного городка для 300 военнослужащих.
Под предлогом ликвидации последствий наводнений, Россия передислоцировала на захваченный полуостров около 21 тыс. человек специальных подразделений и 1367 единиц автомобильной и специальной техники.
Кроме того, в оккупированном Крыму находится более 31 тыс. человек рядового и начальствующего состава вооруженных формирований РФ.
Денисова подчеркнула, что стягивание российских войск оккупированного Крыма противоречат нормам международного гуманитарного права в частности, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.
Ранее в МИД рассказали, как РФ превращает оккупирован Крым на огромную военную базу.