Под прицелом Одесса и Мариуполь: украинская разведка заявила, что РФ готовит нападение на начало 2022-го

Вблизи украинской границы сконцентрировано около 100 тысяч российских военных.
Российские войска, вероятно, готовятся напасть на Украину в конце января, или в начале февраля 2022-го года.
Об этом сообщил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов во время интервью Military Times.
По словам Буданова, атаковать могут Мариуполь и Одессу. Причем Россия готовится привлечь артиллерию, авиаудары и десант.
Руководитель ГУР отметил, что на учениях "Запад-2021" РФ показала возможность одновременно опрокинуть более 3500 военнослужащих воздушно-десантных и специальных операций. Агрессия России может быть значительно масштабнее, чем в 2014 году.
Буданов добавил, что РФ увеличивает количество войск и вооружения в оккупированном Крыму и стягивает системы баллистических ракет малой дальности "Искандер" и другое вооружение до границы.
Однако любая такая атака будет сначала после серии психологических операций, которые сейчас проводятся, чтобы дестабилизировать Украину и взорвать ее способность бороться, сказал Буданов: "Они хотят разжечь беспорядки из-за протестов и митингов, которые показывают, что люди настроены против правительства".
Эти усилия включают в себя протесты против вакцинации от COVID-19. Они, по словам главы ГУР, были организованы Россией, которая также пытается вызвать беспорядки, связанные с экономикой и энергоснабжением.
Кроме того, Буданов сказал, что Россия пытается разжечь антиправительственные настроения из-за "Вагнергейта".
"Они хотят сделать ситуацию внутри страны более опасной и тяжелой и создать предпосылки, при которых мы должны сменить власть", — отметил он и добавил, что оценки разведки США и Украины относительно сроков нападения России очень схожи.
Напомним, что Российская Федерация сконцентрировала на границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих, о чем на прошлой неделе заявил президент Владимир Зеленский.
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