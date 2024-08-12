"Под прицелом" — военные джипы и пикапы: на Прикарпатье разоблачили юношей, поджигавших авто ВСУ

Правоохранители задержали молодых людей на попытке поджечь еще два автомобиля за раз.

В Ивано-Франковской области задержан 15-летний и 18-летний местные жители, совершившие серию поджогов авто Сил обороны Украины.

Об этом идет речь в сообщении СБУ и Нацполиции.

"Под прицелом" молодых людей были военные джипы и пикапы, которые проходили техобслуживание в Прикарпатье для выполнения боевых задач на передовой", — отметили в полиции.

В Ивано-Франковской области задержаны местные жители, совершившие серию поджогов авто Сил обороны Украины Фото: Нацполиция

За июль злоумышленники подожгли три военных автомобиля в Калуше и Долине: как им это удалось

По словам оперативников, двое жителей Долинского территориального общества Калушского района, в частности, 15-летний местный житель, который искал "легких денег" в Телеграмм-каналах, наткнулся на объявления с предложением так называемой работы, привлек 18-летнего товарища к поджогам.

В чате заказчик предложил им средства в обмен на сотрудничество. Его интересовали поджоги админпостроек ТЦК, релейных шкафов на ключевых линиях железнодорожного сообщения западного региона Украины и выведение из строя авто Вооруженных сил.

Обязательным условием получения оплаты было наличие видеоподтверждения совершения преступления.

Из трех видов интересовавших заказчика объектов юноша выбрал выявить и поджечь служебные авто ВСУ.

Вместе молодые люди объезжали на велосипедах территорию района, где отслеживали внедорожники украинских войск.

После обнаружения трех потенциальных целей поджигатели сфотографировали их и отправили на "согласование" российским кураторам.

По его указанию юноши изготовили легковоспламеняющуюся смесь, облили военные авто и подожгли.

Одновременно они снимали возгорание на камеру мобильного телефона для отчета. Впрочем, за сожженные авто заказчик все равно платил вдвое меньше обещанного.

"Правоохранители сорвали дальнейшие планы "заработка" благодаря задержанию обоих злоумышленников «по горячим следам».

Во время обысков у задержанных обнаружены мобильные телефоны и одежда с поличным. Также у них изъято травматическое оружие, переработанное из стартового пистолета", — говорится в сообщении Нацполиции.

Следователи Службы безопасности сообщили 18-летнему фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований). Он находится под стражей. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

"Кроме того, решается вопрос привлечения к ответственности несовершеннолетнего фигуранта", — заявили сотрудники СБУ в Ивано-Франковской области.

Напомним, 9 августа правоохранители сообщили о задержании поджигателей, которые за деньги от российских кураторов поджигали автомобили бойцов ВСУ, релейные шкафы на железной дороге, здания ТЦК. Только за последнее время задержали около сотни предателей.

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