Владимир Зеленский

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Российская армия воспользовалась гуманитарной операцией в Олешках, чтобы опрокинуть дополнительные силы и технику на временно оккупированное Левобережье Херсонщины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам совещания с руководителями областных военных администраций.

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По его словам, под прикрытием гуманитарной операции российские военные произвели значительную ротацию личного состава и техники. Дополнительные силы окупантов зашли непосредственно в Олешки и окружающую общину.

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К сожалению, под прикрытием гуманитарной операции в Олешках российская армия провела значительную ротацию личного состава и техники на Левобережье. В Олешки и в окружающую общину были заведены дополнительные силы оккупанта», — сообщил Зеленский.

Президент отметил, что командование Вооруженных сил Украины должно представить предложения по усилению защиты Херсона от российских атак.

Что обсуждали на совещании

В ходе встречи с руководителями областных администраций отдельно рассмотрели ситуацию в прифронтовых и приграничных регионах.

В частности, в отношении Сумщины речь шла о задачах для ВСУ по противодействию российским операциям, а также о ситуации в Сумах, Ахтырке и Шостке. В Харьковской области обсудили план устойчивости области и подготовку критической инфраструктуры к зиме.

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В Днепропетровской области докладывали о возобновлении электроснабжения после российских ударов ночью и утром. Также подробно рассмотрели вызовы для энергосистем Житомирщины, в частности объектов распределения и передачи электроэнергии.

Отдельное внимание было уделено Запорожью и Донбасу. По словам Зеленского, российские войска существенно усилили обстрелы Краматорска и окружающей общины. Меры противодействия должны быть определены на Ставке.

Зеленский также сообщил, что такие региональные совещания теперь будут проводить еженедельно. По его словам, важно, чтобы во время них звучала реальная информация с мест.

Напомним, ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина с партнерами составит список городов и сел, куда отправят новые гуманитарные миссии по примеру Олешков.

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