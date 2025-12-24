Под прицелом дома, школы и энергетика: РФ массированно атакует один из областных центров

Дом.

Накануне днем и ночью российские войска атаковали беспилотниками гражданскую и критическую инфраструктуру в Чернигове. Прошло без пострадавших, но произошли попадания.

Об этом сообщил руководитель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

В частности, российские "Герани" ударили по энергетическому объекту. Пол областного центра остался без света.

Кроме того, в Чернигове беспилотник попал в 9-этажку. Также в городе повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили. Предварительно никто не пострадал.

Ночью российские БПЛА ударили еще по двум местам в Чернигове. Загорелось хозяйственное здание, два автомобиля. Повреждены окна в пятиэтажке и школе. На другой локации произошло попадание в детский сад.

Россияне массированно атаковали Чернигов. / © Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

Как сообщалось, несколько дней назад РФ дронами уничтожила семейную ферму в Черниговской области. Ее семья строила 20 лет — сгорела техника и погиб скот. Сами же члены семей едва не погибли, спасая животных.