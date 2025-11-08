- Дата публикации
Под прицелом локомотивные депо: Кулеба сообщил детали российской атаки 8 ноября
Враг атаковал депо и контактные сети, на части направлений поезда движутся с задержками.
В ночь на субботу, 8 ноября, Россия осуществила новую массированную атаку дронами и ракетами по территории Украины. Под ударом оказались объекты критической инфраструктуры — прежде всего энергетика и железная дорога.
Об этом сообщил Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
Россияне ударили по Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Запорожской областях и городу Киеву.
«В нескольких регионах в результате ракетно-дронных атак на энергетику есть перебои с тепло- и водоснабжением, продолжается восстановление, разворачиваются дополнительные резервные питания», — говорится в сообщении.
На Полтавщине атака повредила железнодорожные объекты: несколько станций остались без света, повреждена часть контактной сети, а движение поездов задерживается. Российские войска усилили удары именно по локомотивным депо. «Укрзализныця» уже привлекла тепловозы и организовала пересадку пассажиров на отдельных направлениях.
«Наши железнодорожники работают на местах, чтобы как можно быстрее восстановить инфраструктуру и вернуть движение к привычному ритму. Россия снова бьет по тому, что держит жизнь — это террор против мирных людей», — говорится в сообщении.
Вражеская атака по Украине 8 ноября
Напомним, в ночь на 8 ноября Россия нанесла комбинированный удар по Украине: к сожалению, есть погибшие и раненые, спасатели ликвидируют последствия.
Российский дрон попал в девятиэтажку в Днепре. Разрушения охватили несколько этажей, возник пожар. Известно о по меньшей мере трех погибших. Один человек пропал без вести. Пострадали 11 человек, из них шестеро — госпитализированы, в частности, 13-летняя девочка. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести.
В течение ночи российская армия массированно атаковала Полтавскую область. По состоянию на утро 8 ноября электроснабжение отсутствует на всей территории Кременчуга. В городе частично нет отопления. Подачу воды будут осуществлять по графикам.
Также оккупанты атаковали критическую инфраструктуру на Кировоградщине. Прошло без пострадавших.