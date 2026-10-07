Под прицелом мосты не только в Киеве: в ISW предупредили об опасном плане Путина

Северный мост. / © УНИАН

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В последнее время Россия ужесточила удары по мостам в крупных украинских городах. После Киева эта кампания распространилась и на Запорожье.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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И.о. главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин заявил, что 6 октября российские войска нанесли удар по мосту через реку Днепр в городе Запорожье, временно остановив движение по переправе.

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В то же время, аналитики отмечают, что Россия недавно усилила удары беспилотников дальнего радиуса действия по мостам через реку Днепр в городе Киев и, вероятно, расширяет свою ударную кампанию, чтобы охватить другие крупные населенные пункты.

В ISW акцентируют, что Запорожье находится на перекрестке нескольких критически важных украинских наземных линий связи и служит критическим транспортным узлом для логистики ВСУ в Запорожской области и на юге Украины.

«Недавние усиленные удары России по мостам в городах Киев и Запорожье также имеют целью усложнить жизнь гражданского населения в этих крупных населенных пунктах, разрушая гражданскую и жилищную инфраструктуру, внося постоянный страх и неопределенность в повседневную жизнь, а также ухудшая внутреннюю экономику страны», — говорится в отчете.

Удары по мостам в Киеве — что известно

В течение 3 и 4 октября русские войска атаковали дронами Северный мост в Киеве. Во время ударов были повреждены дорожное полотно, тепломагистраль и контактная троллейбусная сеть. Движение транспорта временно перекрывалось.

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Аналитики ISW отмечают, что систематические удары по мостам в Киеве являются частью масштабной кампании, направленной на физическое разделение столицы и критическое усложнение логистики через Днепр. Кроме того, цель Кремля — создать невыносимые условия жизни в больших городах.

Доцент кафедры мостов, тоннелей и гидротехнических сооружений Национального транспортного университета, инженер-проектировщик Андрей Корецкий объяснил, что повредить или вывести из эксплуатации мосты в Киеве с помощью одного или нескольких попаданий дронов почти невозможно.

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