Под прицелом в Киеве находились обычные дома: аналитики назвали настоящие мотивы Кремля

Атака РФ на Киев 14 ноября / © Associated Press

Прошлой ночью, 14 ноября, войска РФ нанесли серию ударов беспилотниками и ракетами, которые преимущественно были направлены по гражданским районам Украины. Оккупанты сосредоточили свои удары на городе Киев.

Об этом говорится в последнем отчете Института изучения войны (ISW).

По данным украинских Воздушных сил, армия страны-агрессора запустила три аэробалистических Х-47М2 «Кинжал», одну противокорабельную ракету «Циркон», шесть крылатых ракет «Искандер-К»/«Калибр», девять баллистических ракет «Искандер-М»/«КН-23» и 4.

Украинская противовоздушная оборона уничтожила 419 целей. По словам президента Владимира Зеленского, системы ПВО, в том числе Patriot американского производства, нейтрализовали 14 российских ракет. Однако, несмотря на работу сил ПВО, одна ракета и 23 беспилотника поразили 13 мест, а обломки дронов упали в 44 локациях.

В Киеве погибли семь человек, а «Искандер» повредил часть посольства Азербайджана. Кроме того, российские удары повредили гражданскую и энергетическую инфраструктуру на юге Одесской области, убив двоих и ранив 11 человек на рынке в Черноморске.

"ISW продолжает оценивать, что Россия по-прежнему намерена использовать свои дальнобойные удары, направленные на гражданское население Украины, с целью посеять страх и деморализовать украинский народ", - подчеркнули американские специалисты.

Напомним, военный эксперт Игорь Романенко отмечает, что российские кафиры обстреливают Киев , потому что украинская столица для Кремля — цель №1. Ведь столица - это место "принятия стратегических решений по войне и всему прочему". Особенностью является то, что русские организовали его как комбинированный, массированный и сосредоточенный по всем районам Киева.

Жители Киева называют минувшую ночь одной из самых страшных с начала полномасштабной войны, ведь Россия устроила "ад". Под прицелом находились жилые дома. Военный эксперт Олег Жданов отмечает, что армия РФ намеренно прокладывает такие маршруты, зная, что «Шахеды» и ракеты попадут в жилую застройку.