Украина

Под прицелом — вся Украина: посольство США предупреждает об угрозе большого воздушного удара

Госдеп предупредил американцев в Украине о повышенной угрозе массированных воздушных атак.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
«Будьте готовы немедленно уходить в укрытие»: Срочное предупреждение от посольства США

«Будьте готовы немедленно идти в укрытие»: Срочное предупреждение от посольства США / © УНІАН

Посольство США предупреждает об угрозе массированного воздушного удара по Украине, который может произойти в ближайшие дни.

Об этом информирует пресс-служба дипучреждения.

«Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально значительном воздушном нападении, которое может произойти в любой момент в течение следующих нескольких дней. Посольство, как всегда, рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно спрятаться в случае объявления воздушной тревоги», — говорится в сообщении.

Предупреждение касается всех регионов Украины.

Напомним, что президент Владимир Зеленский сегодня вечером 8 января также предупредил, что ночью может быть новый массированный удар России.

