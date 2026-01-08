- Дата публикации
Под прицелом — вся Украина: посольство США предупреждает об угрозе большого воздушного удара
Госдеп предупредил американцев в Украине о повышенной угрозе массированных воздушных атак.
Посольство США предупреждает об угрозе массированного воздушного удара по Украине, который может произойти в ближайшие дни.
Об этом информирует пресс-служба дипучреждения.
«Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально значительном воздушном нападении, которое может произойти в любой момент в течение следующих нескольких дней. Посольство, как всегда, рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно спрятаться в случае объявления воздушной тревоги», — говорится в сообщении.
Предупреждение касается всех регионов Украины.
Напомним, что президент Владимир Зеленский сегодня вечером 8 января также предупредил, что ночью может быть новый массированный удар России.